每到夏日，大家都想吃冰消暑，而冰冰涼涼的愛玉，再加上糖水及檸檬點綴，成為了國人的消暑聖品。不過，愛玉其實還藏著一個驚人的身世之迷，沒想到台灣竟是全球唯一的愛玉產地，網上一片震撼，直呼「長知識了！」

一位網友在PTT上表示，「夏天消暑聖品，天然愛玉，加上糖水、檸檬、蜂蜜，超好吃der！」同時也指出，全世界只有台灣才產愛玉「好像是什麼愛玉小蜂的關係，飛不到其它國家就死惹」，讓許多人為之震撼。

確實是如此，愛玉之所以是台灣特有的藤本植物，全因愛玉子需要台灣特有的「愛玉小蜂」進行授粉，但愛玉小蜂對生存環境的要求確佑是特別嚴苛，導致牠們無法飛出台灣，也讓愛玉的特色獨留在寶島。

據《台灣通史》記載，愛玉的發現與命名是清朝道光年間有大陸同安商人在大埔溪流中見水面成凍，帶回家交由名為「愛玉」的15歲女兒搓洗販售，因此得名。（本報系資料照／鄭任南攝）

而根據《台灣通史》記載，愛玉的發現與命名是清朝道光年間有大陸同安商人來到嘉義山區採購土產，在大埔溪流中見水面成凍，掬而飲之涼沁心脾，檢視周邊環境後判斷是愛玉子產生的果膠，因此將其帶回家交由名為「愛玉」的15歲女兒搓洗販售，因此得名「愛玉」。

貼文一出，不少網友驚呼「真的假的」、「好神奇，這種不起眼的小東西竟然只有臺灣有愛玉是特有亞種」、「真假！從小吃到大的東西竟然是臺灣特有」、「以前只知道愛玉很稀少，也洗過愛玉子，但現在才知道愛玉是台灣特有亞種」。大家紛紛喊道「增加知識了！居然台灣特有種，應該印在鈔票上」、「神飲品，請珍惜」。不過，也有網友指出，國外也有「類似」的東西，例如「薜荔」。

(中時新聞網)