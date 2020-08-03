彰化縣「整合住宅補貼方案」4日起開辦，今年擴大補貼對象，且共提供2次受理機會期間，租金補貼名額從1560戶增為2476戶；尤其取消戶籍與結婚年齡等限制，條件大幅放寬，彰化縣長王惠美呼籲民眾踴躍申請，別讓權益睡著了。

王惠美說，縣府積極向中央爭取相關經費，不論是租屋、買屋或是整修都有補貼；其中租金補貼部分，申請資格大幅放寬，所得上限從最低生活費1.5倍、1萬8582元，提升至2.5倍、3萬970元，名額由1560戶增加到2467戶。

她補充，今年起不再限制申請人必須向戶籍所在縣市申請，也取消未滿40歲申請人須已婚、或與直系親屬設籍同戶籍等限制。即日起至8月31日、明年1月18日至2月5日兩段期間皆可受理，歡迎申請人把握機會，就近向「租賃地」縣市政府提出申請。

工務處長林漢斌說，「租金補貼」為20歲以上租屋者可申請，每戶每月3000元、為期1年；「購屋貸款利息補貼」有173個名額、上限210萬元，償還年限20年；「修繕貸款利息補貼」則有48個名額、上限80萬元，償還年限為15年。請備妥申請書及相關文件，郵寄、線上申請或親洽縣府工務處建築工程科申請，詳情可電洽04-7532194或7532195。

(中時 )