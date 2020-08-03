《天之驕女》演員群出席首映。（吳松翰攝）

《天之驕女》主演出席首映。（吳松翰攝）

黃少祺、韓瑜再度配對演出。（吳松翰攝）

三立新八點檔《天之驕女》將於5日接替《炮仔聲》上檔，黃少祺、韓瑜、江祖平、趙擎、王耿豪、梁家榕、林萱榆、曾智希等近30位藝人3日出席首映會，該劇前身《天之蕉子》男女主角楊子儀及吳怡霈也現身，為《天》劇加油。黃少祺除了挑戰從影以來最大尺度的激情床戲，宛如「種馬」的他，劇中更是破天荒已有4個成年小孩，被江祖平狂虧之後可能還會冒出其他更多小孩！

飾演反派張嘉良的黃少祺角色層次分明，因對於連體姊妹花女兒有很深的愧疚，因此用盡全部的愛要保護她們。現實中有兩個可愛調皮兒子的他說，自己沒有女兒，如果有，應該會是超級女兒控，他也想像過真有女兒的情況，「還好沒有，不然不管長得美或醜，我都會擔心一輩子！」被問是否已結紮？他一臉尷尬支支吾吾沒正面回應，坦言不敢想再拼個女兒，「我們家那個（指老婆）年紀也不小了，沒辦法，已經46了！」惹得一旁的江祖平提醒：「你有獲得你們家那個的同意，可以講出她的年紀嗎？」

飾演他老婆的韓瑜，也首度在八點檔演媽媽，被問是否想生小孩？離婚恢單5年的她說，不曉得法律是否允許單身領養，「我都幾歲了！自己生？太危險了！其實也可以把愛給流浪動物 ！」難道不再考慮進入婚姻？她表示「無法說一定會怎樣，但已經好多年沒遇到適合對象」，她強調自己沒有特別想要或不想要什麼，也覺得現在的生活很好。

被問再與黃少祺合作，是否有乾柴烈火感覺，她笑說兩人已合作好多檔戲，「他每次都要露身材，我就都要碰他身體，都沒感覺了！因為他動不動要露點，我就得陪他露，有點不甘願！」但韓瑜也不諱言黃少祺是自己合作過身材最好的藝人，真的很厲害，且每個在他旁邊的藝人都會因為他的刺激和帶動，開始拼命運動瘦身，除了她自己，連演他們兒子的演員最近都瘦了。

聽到黃少祺與韓瑜有不少夫妻之間的激情戲，江祖平聽後笑說：「年輕時演一演就好了，我應該上岸了，不要再參與這種了，會害怕！」不過她與劇中老公趙擎也已拍了一場她主動進攻的床戲，「像風火輪之類的，也是滿激動的」。

飾演連體姊妹的林萱瑜與曾智希，這次演出壓力很大，兩人一起體驗、拍攝許多沒做過的事，像連體姊妹上廁所、洗澡、互撥副乳等，也為戲犧牲，在一場洗澡戲兩人不僅背部全裸、正面也全裸，只把該貼的部位貼起來，還要互刷背，且一拍就是4、5個小時，拍到筋疲力盡。

(中時 )