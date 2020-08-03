沒抽到藝FUN券沒關係，還是有免費電影可以看！設備不輸電影院的新北市立圖書館本月推出「夏閱影展」，挑選的二部優質電影《茱蒂》及《紅盒子》在總館演講廳放映，自由進場，坐滿為止，映後還有知名影評人聞天祥精采電影賞析。

新北市圖總館3樓演講廳，擁有200吋大螢幕，與300個座位，環境氣氛絲毫不輸一般電影院，為了帶大家看出更多有趣、以往從未發現的電影細節，8月的「夏閱影展」除了請到資深影評人聞天祥為影迷選映不易看到的代表作和得獎影片，映後並同步加碼精彩電影賞析。

8月29日播放的《茱蒂》，是2019年美國傳記劇情片，講述美國歌手、演員茱蒂•嘉蘭的一生，囊括奧斯卡金像獎、金球獎最佳女主角。8月30日則播映紀錄片《紅盒子》，導演楊力洲歷時10年拍攝，紀錄已故布袋戲大師李天祿長子，國寶級布袋戲藝師陳錫煌傳承布袋戲傳統文化的過程，楊力洲導演並將親至現場，與觀眾面對面對談。

新北市立圖書館表示，民眾進入圖書館採實名制，仍需戴口罩才能入館，電影放映前30分鐘開放入場，提醒民眾請勿攜帶飲料及食物入內，詳細活動資訊可查詢新北市立圖書館網站（http：／／www.library.ntpc.gov.tw／）。

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