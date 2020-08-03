第二屆「小小軌道推廣員」活動，3日帶領學員們走進工區，近距離了解桃園捷運綠線高架路段的工程施作，一同見證桃園軌道建設從無到有的經過。（蔡依珍攝）

第二屆「小小軌道推廣員」活動，3日帶領學員們走進工區，近距離了解桃園捷運綠線高架路段的工程施作，一同見證桃園軌道建設從無到有的經過。（蔡依珍攝）

第二屆「小小軌道推廣員」活動，3日帶領學員們走進工區，近距離了解桃園捷運綠線高架路段的工程施作，一同見證桃園軌道建設從無到有的經過。（蔡依珍攝）

第二屆「小小軌道推廣員」活動上路即秒殺，15對幸運親子3日不但享受桃園願景館封館遊的樂趣，捷工局更首度開放一般民眾走進工區，近距離觀看桃園捷運綠線高架路段的工程施作，孩子童言童語直呼好酷，參與的家長也驚奇：「原來施工圍籬內的工序那麼複雜！」

捷運工程局長陳文德說，桃園捷運綠線自2018年動工，目前施工進度已超過15％，即將進入施工高峰期，「小小軌道推廣員」活動透過專業解說，讓親子認識軌道技術，也讓在地鄉親見證桃園軌道建設從無到有的經過。

今年活動7月10日開放網路報名，不到10分鐘就額滿，首梯次3日登場，特別選在周一軌道願景館的休館日舉辦，讓15對親子不用排隊、獨享封館體驗樂趣，可以無限次搭乘小火車、體驗機捷一日車長、狂玩軌道劇院挑戰賽等，現場也有闖關活動，讓親子在遊戲中認識桃園軌道建設的過去、現在與未來。

活動最特別的當屬實地參訪綠線高架段工區，施工的大陸工程公司帶領親子近距離觀看八德區建德路上高架橋梁施做的工序，大家也幸運搶先看到即將完成的綠捷「第一跨橋面版」，並在工區裡留下歷史性的合照，來自土城的林玟妡直呼進去工地後才知道施工的辛苦，下回還要再來看。

這次參與活動的學員男女比例相近，多數為桃園境內的學童，外縣市參與者約占1／3，以新北市及台北市的家庭為主，顯見北北桃生活圈緊緊相扣。

(中時 )