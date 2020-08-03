台中市議員張彥彤一家疑服用自費中藥藥粉致鉛中毒，台中市衛生局將其服用的藥粉送驗，鉛含量超過15000PPM，初驗不但驗出鉛也驗出汞。（馮惠宜攝）

台中市前議長張宏年、議員張彥彤父子疑因吃中醫自費藥粉鉛中毒，中市衛生局受理盛唐中醫院長呂世民患者將藥粉送驗，首日有6人完成送驗，並有68人來電諮詢卻將藥粉送驗。（馮惠宜攝）

台中市議員張彥彤一家疑服用盛唐中醫院長呂世民開的自費藥粉鉛中毒，經台中市衛生局連日追問呂世民坦承以硃砂入藥，並懷疑藥商誤進鉛丹致鉛中毒，唯毒物科專家、中國附醫毒物科主任洪東榮駁斥：硃砂只會造成汞中毒，不會是鉛中毒，而將張家服用藥粉送驗，初驗不但驗出汞也驗出鉛。

盛唐中醫在台中頗富盛名，其院長呂世民是前任台中市中醫師公會理事長，以治腫瘤重症著稱，其病患除前議長張宏年外，還包括前台中市長胡志強等政界名流，此次爆出其自費藥粉造成前張彥彤一家鉛中毒，震撼醫界，台中市食藥處受理呂世民病患藥粉等送驗，單日已有75人或來電或親自帶藥粉、湯劑或水藥藥材送驗。

據悉，李世民稱，張彥彤一家除服用自費藥粉，也在其診所購買牛黃、冬蟲夏草保健，最後才坦承使用硃砂入藥治療張家人失眠症狀，唯硃砂早在民國94年就被禁止藥用，且硃砂成份為硫化汞，服用可能有汞中毒之虞不會有鉛中毒，李世民則懷疑是藥商誤用鉛丹取代硃砂，鉛丹顏色像極硃砂，也禁止做為食用藥材，多為外敷用藥；但衛生局送驗張彥彤等藥粉，同時驗出汞和鉛，費人猜疑。

經追查，硃砂需報請進口，依衛福部中藥司紀錄104年後已無中藥商報請進口，據悉藥商表示，呂世民去年曾以現金購入一批硃砂，當時曾提醒他不用做為藥用，呂表示，是要做特製的香包用，並非藥用。

台中市藥師公會顧問陳金火指稱，硃砂早已禁止做為藥用，因而中藥行幾已不進貨，其價格相當貴，至少是鉛丹的十倍以上，對於硃砂會造成鉛中毒，他也懷疑另有其他藥材造成；另有中醫師則指稱，硃砂有安神、鎮靜功效，昔日是天王補心丹裏相當重要的一味藥，且大陸並未列為禁藥，由於重病下重藥，懷疑是醫師各人用藥習慣劑量拿捏失準才會造成病人出現中毒現象。

(中時 )