美國川普政府以國家安全及個人隱私為由，威脅禁止抖音海外版TikTok在美國營運。不過，有美媒認為，川普決心封禁TikTok，背後可能另有原因。

富比世網站8月1日報導，自美國政府上月放出要封禁TikTok的風聲以來，用戶間就在流傳1套理論：這或許與中國無關，也或許與國家安全無關，而是與川普在塔爾薩造勢大會上遭遇的尷尬事件有關，這件事讓川普「感情受到了傷害」。

6月20日，川普在塔爾薩舉辦造勢大會。事前川普在推特、白宮會議及採訪中多次吹噓這場活動「已有超過百萬人預定門票」。然而，真正的入座率卻不盡理想。據統計，集會現場本能容納19000人，但實際檢票人數僅僅只有6200人。

英國《衛報》稱，在這場競選集會後，川普的競選總幹事巴斯卡（Brad Parscale）遭到川普以及家人的遷怒，並被撤換。因為巴斯卡曾宣稱有數十萬人預定門票，當天到場人數卻相差甚遠。

對此，美媒分析，這可能是由於TikTok用戶和K-pop（韓國流行音樂）粉絲故意集體預約後，又集體「放鴿子」，其目的就是要讓川普陣營難堪。

在塔爾薩競選集會2周後，國務卿蓬佩奧首次在媒體上公開討論TikTok禁令，這也顯示美國政府對TikTok的立場正急劇升級。

報導還稱，除了川普本人，以及部分白宮官員外，沒人知道他發布TikTok禁令背後的真正動機。

(中時 )