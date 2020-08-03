檢方調查殯葬業者透過白手套行賄立委趙正宇，向壓營建署施壓，希望將私有墓地移出陽明山國家公園管制區範圍。營建署案發後初步內步調，已排除官員收賄，至於有沒有施壓等情事，營建署發言人陳繼鳴表示，所有涉及人民權利益務的問題，都會有這樣的說法，他只能說，審查照走。

檢調約談立委趙正宇，據悉是因殯葬業者因私有墓地被營建署列入限制的「第三種一般管制區」，因而透過白手套，希望將墓地劃出管制區。

陳繼鳴表示，事發後營建署已進行內部了解，目前並沒有官員收賄問題。但本案涉及陽明山國家公園計畫中做的第4次通盤檢討，案子還在進行中，尚未定案。至於有沒有立委施壓等情事，陳繼鳴表示，所有涉及人民權利益務的問題，都會有這樣的說法，他只能說，審查會照走。

陳繼鳴說，本案還要經過國家公園委員會審查，像本案這種大案，還會交給專案小組審查，專案小組將會了解、討論，必要時甚至現勘，專案小組審完後才會交給國家公園委員會的大會討論確認，如果大會認同，還要交給主任委員核發同意函。陳繼鳴最後說，除了內政部的程序，最後還會交由行政院核定。

對於爆發立委收賄問題，陳繼鳴表示，「其實營建署不怎麼擔心，反而是快點釐清會更好」，因為本案是按照通盤檢討的程序在走，基本上大家都可以提出陳情，營建署也會合理審查，接納與否自有公斷。

(中時 )