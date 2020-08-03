橘子集團（6180）3日公布第二季以及上半年營運成果，第二季營收25.5億元，年增30％，主要是因《天堂M》推出「高階妖精」職業優化，及《新楓之谷》十五週年改版活動，挹注營收較去年同期增長。第二季單季每股盈餘1.18元，也優於去年同期0.03元。

橘子集團第二季營業利益為新台幣3.1億元，較去年同期增加4.38倍，主要因營收增長及推銷費用較去年同期減少。

累計今年上半年，橘子集團營收57億元，年增16％，營業毛利為22.3億元，年增11％，營業毛利率39％。營業利益為8.2億元，年增63％，主要是因為今年上半年推銷費用較去年同期減少。上半年稅後淨利5.8億元，每股盈餘3.32元。

橘子表示，上半年「非接觸型經濟」發酵，除遊戲、支付穩健營運，電商、資安業務與新創事業群亦衝出一波新會員以及銷售。遊戲方面，《天堂M》推出新職業、舉辦電競實況賽，穩定挹注營收，《小森生活》3月上線至今廣獲玩家好評，第二季續推改版，逐步擴大輕遊戲玩家市場。

下半年橘子將於台港澳釋出《月光雕刻師》及重量級IP《龍之谷：新世界》，將有望持續推升遊戲營收。

在支付部分，橘子表示，旗下樂點「IIO 虛擬道具交易所」上半年完成第一階段用戶間虛寶轉換、提領功能建置與測試，有效為beanfun!帶入新會員。橘子支付部分，上半年新增7-ELEVEN、台灣中油、環球購物中心、清心福全與鼎王等近15,000個生活消費通路，大幅強化beanfun!生態圈落地消費的能力，並加入經濟部振興三倍券方案，強化用戶黏著度。

電商方面，橘子旗下娛樂電商有閑上半年遊戲主機配件、居家電子品類買氣加溫，會員及店家總數成長，亦加入經濟部電商轉型振興方案，加碼補貼資源協助店家數位轉型。有閑第三季將推出全新智能廣告系統，並衝刺店家總數。換物平台Swapub，則因企業推動員工在家工作帶動會員成長，第二季全球下載量、交易量雙雙攀升。下半年Swapub將著眼導入AI應用與優化用戶跨螢使用體驗。

展望下半年，橘子表示，各事業體將持續擴大市場影響力，並透過beanfun!平台，推動集團內服務綜效與平台數據串接應用。

(工商 )