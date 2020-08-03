環保醫師張豐年3日質疑，台中市文心路市警局舊址內的黑板樹遭過度修剪。（張豐年提供／盧金足台中傳真）

關心生態環保的醫師張豐年，3日為台中市警局舊址的黑板樹請命，質疑過度修剪，憂心一、兩天後樹木會被剪光光；市警局表示，颱風季節為避免樹倒危害人車安全，委請廠商修剪圍牆旁黑板樹，後續會聽取專家評估施作，兼顧市民安全與樹木保護。

張豐年指出，市警察局舊址，包括文心路二段、大墩19街、大恩街、大隆路周遭種植的植栽，大門口文心路側邊栽種榕樹外，其餘三側圖牆內都種植黑板樹。

令他驚訝的是，大恩街範圍的大部分黑板樹，竟被剪到光禿禿，通常植物生長環境，在都會區內較山野惡劣，但是黑板樹卻不僅有辦法生存，還能因地制宜地與周邊建物結合一起，發揮集體護衛功能。

他指出，黑板樹有淨化空氣、降低熱島效應、降低噪音，也具降低全球溫室效應的角色，除非枝葉明顯有礙人為活動、車行，或出現枯病枝，可能隨時掉落危及安全，應進行預防性剪除，否則該盡量謙虛地加以保留，建議市府出面制止，依《台中市樹木保護條例》開罰。

針對修剪樹木，警察局表示，黑板樹淺根粗大，造成圍牆嚴重龜裂、地面隆起，且樹木接近人行道及路邊停車位，正逢颱風季節，為避免樹倒危害人車安全，對圍牆旁黑板樹進行修剪，將持續關注、照料樹木生長狀況。

(中時 )