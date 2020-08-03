雲林縣部分漁民擔心「掃到颱風尾」，將船筏停入漁港避颱。（張朝欣攝）

哈格比颱風行經台灣北端，雲林縣沿海地區出現零星降雨，不過部分漁民擔心「掃到颱風尾」，3日將船筏駛入箔子寮、台子村等漁港，強調外圍環流可能帶來強風大雨，提早因應有備無患。

箔子寮漁港漁民表示，雖然雲林沿海沒有出現強風大雨，但時陰時晴，天氣並不穩定，老經驗的漁民都會未雨綢繆，把船筏開回漁港，再用繩索固定在岸邊並與周邊船筏串綁一起，以免船隻互相撞擊受損。

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