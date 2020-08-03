擔心「掃到颱風尾」 雲林部分漁船入港避颱 19:332020/08/03 中時 張朝欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣部分漁民擔心「掃到颱風尾」，將船筏停入漁港避颱。（張朝欣攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣部分漁民擔心「掃到颱風尾」，將船筏停入漁港避颱。（張朝欣攝） 哈格比颱風行經台灣北端，雲林縣沿海地區出現零星降雨，不過部分漁民擔心「掃到颱風尾」，3日將船筏駛入箔子寮、台子村等漁港，強調外圍環流可能帶來強風大雨，提早因應有備無患。 箔子寮漁港漁民表示，雖然雲林沿海沒有出現強風大雨，但時陰時晴，天氣並不穩定，老經驗的漁民都會未雨綢繆，把船筏開回漁港，再用繩索固定在岸邊並與周邊船筏串綁一起，以免船隻互相撞擊受損。 (中時 ) #漁港 #船筏 #漁民 #颱風 #雲林 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 許淑華論文涉抄襲 母校逢甲大學說話了 - 政治 不明疫情再起！陳建仁籲「備3個月口罩」 莊人祥霸氣回應 - 生活 專家說破嘴就是不入境普篩 莊人祥揭背後原因 - 生活 迪麗熱巴紅毯穿高衩裙上下都露 她側邊全透視搶鏡 - 新聞 志工誘捕路上懷孕藍貓 醫生一照超音波全場鼻酸 - 日常 - 話題 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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