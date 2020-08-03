共軍國防大學李大光教授在香港《紫荊》雜誌撰稿，聲稱解放軍在7月25日~8月2日的火力實彈演習，是「奪取台灣下轄東沙群島為目標」，對此軍事分析師張競先生直接否定，他認為，這位大光教授有點兩光，類似的說法早在幾個月前就已出現，現在他再撰文來寫，似乎只是拿著謠言當根據。

中華戰略學會資深研究員張競先生受訪時表示，早在今年5月，日本共同社就從北京發稿指出，共軍可能將以東沙島作為假想目標，進行登陸演練，以此對台灣施壓。此話確實聳動，足夠挑起各界眼光，但僅是日本方面的大膽猜測，並無實際根據。

有趣的是，此篇導經過一再轉傳後，逐漸變形成「共軍將攻打東沙島」，儘管國軍再三對外表示，並無任何情資顯現有此可能，但也讓國軍在社會輿論壓力下，派駐陸戰隊進駐東沙以便安定民心。

到了7月21日，美國國防部部長艾斯培(Mark Esper)在倫敦國際戰略研究所演講時，也提到此說，他表示「美軍研判大陸解放軍將舉辦模擬奪取台灣東沙島大規模演習」，並譴責此舉將大幅增加誤判風險。同樣僅是美國方面的大膽假設而已，其實迄至目前為止，共軍並未對外公開任何針對東沙相關演訓活動訊息，亦未發佈在8月因為軍事兩棲演訓，而管制海空域之航行警告或飛航通告。

如今中共國防大學李大光所撰稿件聲稱：「8 月，解放軍還計劃在東沙舉行以“奪取台灣下轄東沙群島”為目標的大規模登陸演習。」似乎佐證了共同社3個月前的報導，也支持艾斯培的研判，那又該如何解讀呢？

張競認為，這可以從2方面來看，但結果卻都會導向「共軍近期不會奪取東沙島」。怎麼說呢？第一，要是「共軍真打算奪東沙島」，那麼吾人可以認為，日本共同社與美國國防部，早已充份掌握共軍演習規劃狀況，可見共軍保密防護零分，虛實被人看光光。

要真是如此，再怎麼共軍都必須中止這項已被對手所知的演習，因此「共軍近期不會奪取東沙島」。

另一種可能則更簡單，就是「共軍根本就沒有要舉辦此項演習」，至於李大光的說法，不過就是道聽塗說，照著媒體報導說法在投書，其目的可能是個人國家情緒的舒發，或是爭取他人眼光而已，但是這對他本人來說恐怕並不好，他本身具有敏感軍職身份，卻自己人云亦云，其實折損自己的專業。

張競對此強調，要真是如此，就可證明解放軍確實存在紀律問題，軍職人員撰述稿件對外發言，未經嚴密審查就隨便刊出，在官方未宣佈演訓消息前就對外披露訊息。軍隊若是此種保密水準，將來必定要在戰場猛吃敗仗！

那麼，共軍到底有沒有對東沙島有想法呢？張競表示，目前我們也就只能走著瞧。從現在開始到8月底前，吾人可以觀察共軍會不會在東沙舉行以「奪取台灣下轄東沙群島」為目標的大規模登陸演習。就可確認李大光教授所說的，究竟是道聽塗說照抄媒體，抑或是內線消息授權發佈。

但張競再次強調，倘若共軍原有東沙島演訓規劃案，卻在5月就被共同社報導戳破走光，結果到8月了還不調整，那就實在離譜，早就被揭開的演習案還硬要執行，難道共軍指參高層腦袋如此僵化，如此打鐵嗎？

(中時新聞網)