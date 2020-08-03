進入板橋光復球場的通道總在雨後泥濘不堪，劉美芳促成水泥地鋪設，讓民眾出入方便。（劉美芳辦公室提供）

位於新北市板橋區光復橋下的壘球場，是板橋地區使用率極高的球場，除了是平常大家練球的好所在，更是每年大大小小賽事的舉辦場地。

然而近期民眾向新北市議員劉美芳陳情，每當下雨過後，連接停車場與球場的通道，就會變得泥濘不堪，造成參賽者及觀賽者極大的不便，而對於身障人士更是不友善，劉美芳遂邀相關單位赴現場會勘，提出解決方案。

劉美芳表示，光復橋壘球場是地方上很重要的球場之一，在收到陳情的第一時間，立即請團隊過去現場實地了解需求，除邀集各單位至現場會勘外，團隊及各單位也至辦公室參考新北各地區球場現況並討論後，由新北市高灘地工程管理處協助於會勘日後一個月內改善球場現況。目前已完成水泥地鋪設，提供身障人士使用步道，加強便利性與安全性。

高灘地工程管理處謝俊隆處長表示，讓大家能夠有更安全、更便利、更友善的運動空間，是設立球場的初衷。

劉美芳表示，運動是一件美好的事情，改善運動空間，希望讓更多的人能夠在球場上盡情奔跑，無後顧之憂，她會繼續為民眾把關。

(中時 )