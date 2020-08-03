為了對抗新冠肺炎，各國都拚命研究藥物，為協助釐清藥物的專利歸屬，智慧局3日公布最新試驗藥物專利表格，過去被視為疫情解藥的瑞德西韋取得台灣專利，若台灣想生產必須授權。

智財局官員表示，由於瑞德西韋在疫情初期還未取得我國相關專利，由於對抗疫情所需，相關審查有加速進行，目前瑞德西韋在台取得物質、組合物、用途及製法4方面的專利，並且也在6月取得我國藥品許可證，原廠藥可直接在台使用。

(工商 )