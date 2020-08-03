雲林縣虎尾鎮魅力商圈搶攻振興券商機，目標為百家商店在100天內創下百萬業績。（張朝欣攝）

雲林縣政府為搶攻振興券商機，3日聯合虎尾鎮百家商圈業者舉辦「一呼百應振興券」記者會，推出商圈優惠折扣，目標為百家商店在100天內創下百萬業績，希望券留雲林，帶入人潮與金流。

「一呼百應振興券」記者會在虎尾鎮布袋戲館登場，由雲林縣長張麗善、經濟部中小企業處處長何晉滄、行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉、虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮魅力商圈發展協會理事長程素鳳等人主持，上百家業者共襄盛舉推出各種超值優惠折扣。

張麗善表示，雲林縣政府之前已舉辦過防疫新生活振興經濟、遊雲林抽汽車等促進商機活動，為持續刺激消費，虎尾鎮魅力商圈發展協會號召商圈成員推出振興方案，以「百家、百天、創百萬」為目標搶攻振興券商機。

張麗善邀請大家來雲林安心旅遊，推薦虎尾鎮的布袋戲館、虎尾糖廠、建國眷村、興隆毛巾觀光工廠、頂溪社區「屋頂上的貓」，在雲林使用振興3倍券，消費滿300元就能獲得摸彩券抽IPhone，滿2000元至活動官網登錄還能抽汽車。

縣建設處長李俊興指出，虎尾鎮魅力商圈多年來投入許多資源，陸續舉辦耶誕節踩街、端午節公益關懷、年貨大街等活動刺激消費，會員數年年增加，目前已超過310家，食衣住行育樂面面俱到，歡迎假日來虎尾鎮旅遊，到商圈使用振興券享優惠折扣。

(中時 )