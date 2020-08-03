雲林縣長張麗善（左）推廣國產黑豆，媒合食品公司與農民契作。（張朝欣攝）

雲林縣西螺鎮醬油遠近馳名，過去大多選用進口黑豆釀造，雲林縣政府為推廣國產優質黑豆，媒合高慶泉食品公司與農民契作黑豆，不僅可提高醬油品質，還可藉此推廣國內雜糧耕種、縮短食物里程，可說是一舉三得。

「深耕台灣、永續農業－契作黑豆交貨典禮」3日在虎尾鎮大庄農場舉行，由雲林縣長張麗善、黑豆達人蔡財興、高慶泉食品公司董事長高志堅等人共同主持，現場展示高慶泉食品公司的黑豆契作加工產品，並有各種黑豆料理品嘗。

張麗善表示，國產黑豆新鮮質優，是許多加工產品的重要原料，需求量相當大，2期作種植黑豆可增進土壤地力，是非常理想的輪作作物，行銷國產優質黑豆，不但有助於提升國內雜糧產量，也可永續發展地方農業。

張麗善說政府已有輔導雜糧轉作政策，但行銷管道與通路還未完成建置，因此雲林縣政府特別媒合高慶泉食品公司與農民契作黑豆，不僅解決行銷問題，還可讓國人吃到最優質的黑豆加工產品。

黑豆達人蔡財興指出，為了推廣黑豆栽培，他除了機械化播種，也從國外引進採收機降低人工成本，同時廣邀對黑豆有興趣的農民加入栽種行列，此次與高慶泉食品公司訂定合作契約，將讓雲林黑豆的行銷通路更加多元。

農糧署雲林辦事處主任劉信良強調政府積極重建國內雜糧產業，國內1年進口雜糧達800萬噸，可見對於雜糧的需求日高，此次契作模式將是未來推廣雜糧的最佳示範。

(中時 )