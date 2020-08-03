前台中市長胡志強（右二）與社會局長彭懷真感謝「藍爸爸」，捐百萬給「兒童與少年未來教育及發展帳戶」。（盧金足攝）

藍爸爸慨捐百萬助弱勢，台中市府感謝支持兒少發展帳戶。（盧金足攝）

台中市府推動「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，獲善心人士與團體捐款助弱，前市長胡志強3日與社會局長彭懷真，見證捐出100萬的社會企業家藍正雄義舉，希望擴大善的循環，協助長期安置兒少，累積教育及發展基金。

胡志強表示，10年前擔任市長時，法定監護大約有120名孩童，孩子要出國時，他要簽護照，但沒見過這些孩子，有一年父親節前夕突然想到，其他孩子可寫卡片給爸爸，由他法定監護的孩子卻沒機會，當時就請安置兒少一起來吃飯。

胡志強提及，時任社會局長的王秀燕，介紹他認識「藍爸爸」，藍當場豪氣的說，「市長請客，我出錢！」即使胡志強卸任多年，藍爸爸和社會局合作延續相見歡的餐會。

參與「兒少發展帳戶」的孩子們，在場寫下未來的心願，有孩子想當動漫畫家，想到日本學習發展；有人規畫儲蓄金用來租房子、找工作，剩下的錢捐給弱勢團體，現在獲得別人幫助，有能力之後，希望回饋社會。

至今年6月止，台中市保護安置兒少共434人，其中由市長、局長監護安置2年以上的兒少共65人，社會局結合民間資源，協助兒少參與兒少發展帳戶方案，減少貧窮代間循環問題，扶助弱勢家庭自立。

(中時 )