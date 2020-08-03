雲林縣四湖鄉老中青3代傳承製作「捕烏竹筏」，重現早年捕烏文化。（張朝欣攝）

雲林縣四湖鄉為國內捕撈烏魚的重要基地，早年沒有漁港，漁民只能在沙洲搭建「烏倉寮」、製作竹筏捕烏，漁港興建後捕烏文化日益消失，地方文史工作者因此舉辦「捕烏文化夏令營」，將捕烏相關技巧傳承給年輕一代，藉以記錄早年的烏魚文化。

「捕烏文化夏令營」由四湖鄉地方文史工作者向雲林縣政府爭取經費，舉辦為期4天3夜活動，鄉內耆老、中生代漁民教導25名大專學生「漁村捕撈技術」、「搭建烏倉寮」、「製作捕烏竹筏」，3日在箔子寮漁港旁舉辦成果發表會，重現早年克難式的捕烏情境。

學生們表示，這幾天他們學習如何拋撒漁網、用稻草搭「烏倉寮」、如何綑綁竹子才能讓竹筏更堅固，過程中也深入了解海域差異、漁網種類、漁產特色等在地捕烏文化，以及早期漁民捕烏的辛苦與智慧，可說是獲益良多。

地方耆老回憶過去，「烏倉寮」是四湖鄉箔子寮地區特有的生活記憶，早年沒有漁港，漁民在冬至前後聚集在海邊捕撈烏魚，為了把握最佳時機，便在海邊沙洲搭建「烏倉寮」暫時棲身，以便隨時出海捕魚，直到1981年箔子寮漁港啟用，「烏倉寮」才功成身退。

四湖鄉長蘇國瓏、雲林縣政府文化觀光處副處長陳美燕等人指出，此次活動造成極大的迴響與認同，當地居民及耆老看著「沙洲中的烏倉寮」與「失傳1甲子的竹筏」，喚醒塵封已久的記憶，也找回海口家戶間的情感。

(中時 )