淡水區創全國第一引進自動駕駛電動巴士，即日起至年底進行「載客運行測試」，民眾可透過預約，搭乘往來淡海輕軌崁頂站至美麗新影城站自即日起至9月3日，9月3日起至年底為下一階段，開放一般民眾現場候車或網路預約搭乘。

交通局長鍾鳴時表示，新北市智駕電動巴士測試來回距離1.2公里，路線從淡海輕軌崁頂站至美麗新影城站，今年4月24日起已進行約2個月無載客測試，即日起至年底開始載客測試，年底前完成測試成果報告。

鍾鳴時說，測試也包括監控中心、智駕電動巴士及路側設備串接，以及智駕電動巴士的感測、定位與決策控制等系統整合機制、運行舒適性及感測器判讀穩定性，並依據班次路線進行驗證。

交通局表示，年底完成測試營運計畫後，將繼續向交通部爭取經費支持，希望將智駕車擴及為淡海輕軌沿線、多點營運，並配合交通部攜手華電聯網所成立的「5G智慧交通實驗場域專案辦公室」，共同將淡海新市鎮佈建為5G交通產業測試重鎮。

交通局表示，智駕巴士約可載客18人，每車駕駛座仍有1名隨車人員，應變緊急狀況，智駕電動巴士載客測試運行時間為周二至周日上午11點至晚上9點半，平均發車班距約20分鐘，乘客上下車均需刷卡（但不扣款），除了現場候車，也可線上預約報名搭乘。

(中時 )