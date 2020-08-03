新冠肺炎境外傳入頻傳，近日更有染疫國外工程師中部趴趴走，台中市長盧秀燕3日宣布，本周啟動「戴口罩及實名制檢查專案」，針對電梯、補習班、電影院、K書中心、KTV等五大場所展開稽查，呼籲民眾確實佩戴口罩，並表示贊成新北市長侯友宜所提，應對入境的人士，進行新冠肺炎普篩，力求讓疫情阻絕於境外。

盧秀燕表示，該比利時工程師，工作地點不在台中，也不住在台中，根據中央疫情指揮中心給的資料，只曾到過台中1天的2家夜店，市府已對2家夜店加強消毒，也要求在未確定安全無虞前，暫停營業，請台中市民不用恐慌。

盧秀燕接著表示，最近有發現，民眾對防疫工作上心情有些鬆懈，因此市府將拉緊防疫措施，這二天起將加強戴口罩及實名制的檢查專案，第一波預計4日宣布，針對KTV、電影院、K書中心、補習班、電梯等中央公布的5大場所加強稽查工作，這些地方要戴口罩，有些地方甚至要實名制。

盧秀燕強調，不要以為台灣已經安全，而疏忽，相反的台灣疫情蠢蠢欲動，市府寧願過度戒備、超前部署，另外對新北侯市長所提，要對入境外籍人士全面普篩，我非常贊成，因為最近幾例跟外籍人士有關係，雖然其在自己國家有做篩檢工作，但仍不足以確保其本身沒染疫，為保障國人安全，應力求讓疫情阻絕於境外。

(中時 )