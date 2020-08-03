疫情尚未解除，南瑤宮笨港進香，今年特別準備了2萬份已有逾一甲子歷史的南瑤宮聖將軍「虎爺」靈符；寺廟管理人、彰化市長林世賢呼籲市民備好香案，迎接媽祖回鑾。（謝瓊雲攝）

彰化南瑤宮庚子年「二媽五」笨港進香，於8月7日至8月9日登場，3天2夜進香行程主要為車行、部分路段徒步，3日上午在廟內舉行置天台與豎頭旗儀式。管理人、彰化市長林世賢指出，媽祖9日回鑾市區時，還將準備2萬份聖將軍-虎爺靈符，贈送信眾永保安康。

今年笨港進香原定3月下旬展開7天6夜徒步進香，卻因新冠肺炎疫情延期成2天1夜車行，6月疫情趨緩，重新向媽祖擲筊請示，定案3天2夜；其中，最具歷史意義的為祖廟媽祖「換龍袍」儀式仍不變，盼讓南瑤宮的香火不斷。

林世賢指出，疫情危機仍未完全解除，為祈求除瘟解煞、安定民心，南瑤宮廟方特別準備歷史悠久、逾60年歷史的聖將軍「虎爺」靈符，並已稟報天上聖母祈福，回鑾時將分送給市區迎接鑾轎的信眾，歡迎市民準備好香案祈福，在媽祖和虎爺護佑下、永保安康。

「彰化南瑤宮笨港進香」已有200多年傳統，是台灣進香團始祖，所屬10個媽會，新大媽會循往例不參與主辦進香，其餘9個媽會均分3組輪流舉辦，地方並流傳有「大媽四愛吃雞、二媽五愛冤家、三媽六愛潦溪」的俗諺，傳神有趣。

(中時 )