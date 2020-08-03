近年來火紅的短影音平台「TikTok」，其母公司「字節跳動」（Byte Dance）傳出將把位在北京的總部，搬遷至英國倫敦，並已經獲得英國內閣批准。對此，字節跳動3日下午公開表示，目前確實在探討於美國以外地區設立TikTok總部的可能性，此舉恐讓美國總統川普感到不安

根據英國《The Sun》報導，英國首相強生（BorisJohnson）已經允許TikTok在倫敦設立總部，相關協議也獲得了內閣大臣們批准，預計將會在下禮拜公布。有名英國官員表示，「這不像華為存在國家安全隱憂」，拒絕一間大企業進駐英國事件相當荒謬的事。

事實上，「抖音」和「TikTok」兩者是不一樣的東西，雖然內容形式都差不多，且皆為字節跳動公司旗下的社交平台，但卻是面向完全不同的2個版本，「抖音」只有大陸人能用，而「TikTok」則是供國際間下載，不過由於2者都有大陸背景，因此在資安上都不安全。

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(中時新聞網)