近日聯合國公佈一份報告指出，新冠疫情的蔓延使全球糧食供應鏈臨巨大壓力，各國已開始高度憂心糧食安全問題，紛紛出台各種禁止糧食出口政策。加上嚴重的蝗災破壞南亞與非洲國家的糧食生產，將導致2020年新冠疫情肆虐之際出現50年來最嚴重的大饑荒。

據《央視新聞》報導，由聯合國糧食及農業組織、國際農業發展基金、世界糧食計畫署等機構聯合發佈的報告顯示，新冠肺炎疫情可能導致全球饑餓人數在2020年大幅增加。

根據美國農業部的資料，美國在2018年大約有11%的美國家庭已經處於「糧食不安全」的狀態。但在面臨新冠疫情肆虐，美國最新一項研究顯示，在美國部分州，近一半的受訪者都指出新冠肺炎大流行已嚴重威脅糧食安全問題。

報導說，新冠肺炎疫情的蔓延不只影響糧食產量，還使糧食供應鏈面臨困境。一些糧食出口國為求自保，紛紛出台限制甚至禁止糧食出口政策：越南率先宣佈停止大米出口；稻米出口國印度也因為「封國」而陷入停滯；小麥出口國俄羅斯也隨後限制了出售。

此外，嚴重的蝗災也在威脅著非洲和南亞的一些國家，有印度學者預測，蝗災或許會使得糧食減產30%-50%，對於處在與糧食不安全狀況的巴基斯坦，蝗災的來襲更加致命。

報導指出，今年在新冠疫情與蝗災的襲擊下，預計將新增1.3億饑餓人口，全世界將有6.9億人處於饑餓狀態。聯合國的研究報告發出預警，今年共有25個國家面臨嚴重饑餓風險，全世界已瀕臨至少50年來最嚴重的糧食危機。

(中時新聞網)