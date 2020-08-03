林辰唏與導演男友林立書的兒子已經3歲，她平時小心翼翼保護，不讓兒子露眼，日前帶著兒子一起接受雜誌《媽媽寶寶》專訪，事前她問兒子：「你想要拍這個封面，到攝影棚看看媽媽工作的樣子嗎？」他點點頭。「拍這個封面之後，大家會看到你長什麼樣子，有可能會影響到你的生活，那你可以接受嗎？」兒子問：「那我戴上面罩，還有人認出我嗎？就像蜘蛛人一樣。」讓她不覺莞爾，發現有時孩子的直接，反而把問題變得簡單了！就這樣，兒子成了這次封面中的小小超級英雄。

林辰唏與男友生了孩子後搬到花蓮，開了間民宿。看海、煮飯、種菜，過著簡單的小日子。她分享自己種菜的哲學就是：「不施肥。植物會選擇自己想要長在哪裡、長成它們喜歡的樣子。」這跟她養小孩的哲學有點像：「我們給他的彈性非常大，他每個階段都在改變，又有個人想法，所以常常也得到很多超乎想像的驚喜。」

林辰唏帶著3歲兒子一起拍攝雜誌封面受訪。（媽媽寶寶提供）

就像戒尿布，林辰唏也尊重孩子有自己的進度：「有時候是我們大人很急，後來，我盡量不著痕跡地引導他，盡量不要讓他覺得被掌控。」在每一次溝通的過程中，彼此摸索出限制跟彈性，盡量不踩彼此的地雷。她也這樣養出了可以獨立思考的孩子。

「有時候就像是實驗。他丟情緒給我，我們也會學他暴走。告訴他：生氣，是會傳染的。就像你是一隻噴火龍，你對我噴火，我也會嚇到噴火。你悲傷，媽媽也會很傷心……所以，你要學會怎麼跟你的情緒相處。」林辰唏靈機一動，想到了孩子最愛的漫威：「就像蜘蛛人沒辦法控制欲望的時候，他會變成黑怪啊！去傷害別人，得到更多東西。」她用孩子的語言跟兒子說話：「每個人心裡都有一個黑怪。當你的黑怪想要控制你，你就是想要大哭！想要摔東西……那我的黑怪也會跑出來。兩個黑怪打架，就會受傷。所以我會給你空間和時間，等黑怪離開。」兒子懂了，因為這是他願意理解的方式。他嚮往英雄，也知道英雄也有不完美的時候。

林辰唏與3歲兒子一起拍攝雜誌封面。（媽媽寶寶提供）

兒子也分享接受專訪當天早上和爸爸「決鬥「的事，「今天早上爸爸把我的麵包吃掉，我很生氣，就跟爸爸吵架。」後來爸爸踢到熱水瓶，打翻了水，一時怒氣上來，也對小孩大吼，兩隻「黑怪」就打起來了！當時的林辰唏就是在旁邊繼續擦地，「後來他們離開彼此一下下。我問兒子：你需不需要我？我能為你做什麼？大概花了一兩個小時的時間，他們又彼此道歉、和好了。」他們的兒子有個金句：「吵架是要找到解決問題的方法。」儘管看起來似懂非懂，他其實都在用自己的方式去消化爸媽的道理。

(中時 )