全台最大業餘電競賽事「六都電競爭霸戰」，台中站賽事經數日激烈對戰下，冠軍戰隊名單熱血出爐! 《英雄聯盟》由黎明技術學院校隊「黎明英雄」脫穎而出，《傳說對決》由「我不想下去」勇猛奪冠；兩戰隊將於8月下旬參加六都小組賽，爭取進軍總決賽門票。
市府運動局表示，《英雄聯盟》經熱血對戰下，8月1日台中站決賽最終由黎明技術學院的校隊「黎明英雄」奪下冠軍寶座，將於8月24日至27日與其他五都冠軍戰隊進行循環小組賽，爭奪總決賽門票。
《傳說對決》昨日進行台中站決賽，台中戰隊「我不想下去」展現超猛實力，強壓「笑到想拉屎」，原本預計打滿的比賽，每場都以10分鐘結束； 「我不想下去」戰隊8月28日與台南及高雄冠軍隊伍進行小組賽，爭取進軍六都總決賽。
運動局長李昱叡指出，「六都電競爭霸戰」台中站賽事圓滿落幕，緊接著2冠軍戰隊將參加六都小組賽，期望台中隊順利取得六都總決賽門票，最終奪下「六都制霸」榮耀稱號。
此外，台中後續將舉辦「2020台中電競嘉年華」，以實際行動推廣台灣電競，也讓民眾有更多機會了解電競。
(中時 )
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