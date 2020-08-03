國立南投高中校長傅國樑上任。（南投高中提供／廖志晃南投傳真）

國立南投高中校長巫春貴任滿榮退，由傅國樑接任，校方3日舉辦迎新送舊典禮，場面十分溫馨感人；傅國樑原為北港高中校長，辦學績效卓著，並籌建完成北港高中陳陽春藝術大樓，成為藝術教育及展演中心，成為地方佳話。

巫春貴4年來，致力打造南投高中成為社區優質高中，任內爭取全縣「創客自造中心」成立、國際視訊中心、新興科技無人商店教學中心、前瞻計畫全校各班級AI智慧型黑板螢幕系統、技職教育再造設備全面更新、班級及活動中心等空調更新、新型廁所整建等，讓校園煥然一新。

巫春貴更引進外籍教師、成立數理實驗班、辦理台日學生學術交流櫻花計畫、加強技職技藝培育學生年年榮獲金手獎、拔河競賽屢獲世界第一，如今完成階段性任務，交棒傅國樑，希望投高繼續茁壯，成為社區子弟第一選擇的高中。

傅國樑原任職草屯商工，考上國立高中校長後，首任北港高中辦學有聲有色，並且引進社會資源，籌建完成北港高中陳陽春藝術大樓；傅國樑注重學生學習，提高升學績效，擔任南投高中舵手，秉持積極熱情及開創精神，將為投高開創新局，再創高峰。

(中時 )