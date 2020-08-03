模擬2020東京奧運對抗賽今天田徑項目登場，200公尺短跑「寶島最速男」楊俊瀚以21秒22屈居銅牌，學弟魏泰陞則以20秒97改寫個人最佳成績、勇奪金牌，賽後兩人都不太滿意這結局。

楊俊瀚今年6月服補充兵役12天，7月才恢復往常訓練，魏泰陞認為楊俊瀚可能因為有段休息期，還沒調整到最佳狀態，才給了自己勝出的機會，這樣的獲勝讓他有點遺憾。

楊俊瀚補充，服12天補充兵役時還是有基本操課，7月份才恢復正常訓練，目前狀態接近可以一天比一趟，對於被後進魏泰陞擊敗，楊俊瀚回應：「學弟很努力訓練，恭喜他突破個人最佳成績，大家狀況有起有落，就看各自調整，接下來就我繼續準備年底賽事。」

陳傑（中）在模擬奧運對抗賽男子400公尺跨欄奪金。（國訓中心提供）

男子400公尺跨欄陳傑、男子110公尺跨欄陳奎儒兩位菁英選手，都順利在專長項目戴上金牌，陳傑成績50秒61，陳奎儒13秒89，由於哈格比颱風影響，今天高雄也經歷了幾場大雨，陳傑在雨勢中完賽，賽後表示：「這天氣讓我回想起今年3月青年盃在暴雨中比賽的畫面，為了不要受傷，採取較保守的跑法完賽。」

陳奎儒則是起跑時有點打亂節奏，在後面第4、5個欄架才調回來，仍要持續修正。

(中時 )