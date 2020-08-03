新興市場金融壓力指數近期終於由正轉負，來到3月疫情爆發以來新低，代表最壞情況已過。歐義銳榮新興市場債券基金總代理第一金投信指出，近10年，當該指數落至零以下，新興市場債未來一年平均上漲6.85％，建議投資人把握布局機會。

「金融壓力指數」主要衡量金融市場的風險程度，由美國金融研究辦公室針對全球、美國、成熟國家、新興國家4大區域，分別編制各自指數。當指數大於零軸，代表風險逐漸增加；反之，則代表金融市場狀況逐漸趨於穩定。

自3月全球新冠肺炎疫情爆發以來，各區域金融壓力指數都明顯飆高，不過，6月起即陸續回落零軸以下。新興市場受到外部環境連帶影響，反應相對落後，直到7月底終於由正轉負，來到-0.12，相較於3月下旬的1.2高點，情況已明顯改善。

若統計2000年以來，新興市場金融壓力指數與債券的關係，發現當前者落至零軸以下，新興債後一年的平均報酬率為6.85％，而且正報酬機率達85％，顯示新興債布局時點浮現。

第一金投信指出，新興市場金融情勢改善，主要得力於三大因素：一是美國聯準會（Fed）為首的各國央行，採取積極寬鬆措施，於市場釋放流動性；二是油國組織達成減產協議，帶動油價止跌回穩；三是新興國家經濟衰退幅度較成熟國家來得低，且預期明、後年擴張力道強勁。觀察近期債市資金流向，新興債已連續四周吸引資金流入，反映投資人恐慌情緒散去，資金重回新興債等風險性資產懷抱。

第一金投信指出，目前新興債殖利率落在3.95％左右，相較於全球投資級債、公債各只有1.5％、0.4％左右，吸引力相當大。其次，新興債利差水準約362個基本點，仍高疫情前的295個基本點，隨著風險偏好的提高，利差有望進一步收斂，投資人應把握布局機會。

(工商 )