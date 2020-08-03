遠傳電信3日宣布，因應5G來臨，friDay VR推出五大類內容，合作夥伴包括DEXTER Studios、瀚草影視、ATLA、數字王國（Digital Domain）等全球知名製片公司或平台。
其中，DEXTER Studios以韓國最頂尖和最大規模的VFX（Visual Effects視覺效果）技術，製作和企劃各種電視劇、電影等內容聞名，代表作品包括電影《王牌巨猩》、《白頭山：半島浩劫》，以及創下台灣超高票房紀錄的《與神同行》系列等。
ATLA則是動畫界奧斯卡獎法國製作公司。
Digital Domain創辦人是鐵達尼號導演詹姆斯卡麥隆，也是視覺特效產業的長青樹，作品《第五元素》、《鋼鐵人》、《彗星撞地球》、《復仇者聯盟》和《一級玩家》，都是好萊塢電影產業中負有盛名或獲獎無數的作品。
瀚草影視則是台灣影視製作公司，創立於2008年，知名作品包含電視劇《麻醉風暴》、《敗金女王》，以及電影《紅衣小女孩》、《阿嬤的夢中情人》、《誰是被害者》等。
遠傳friDay VR最近更領先全球電信業者，首家取得以好萊塢手法拍攝的《Agent Emerson特務-愛默森》VR內容，提供觀眾全程以第一人視角進入影片。
遠傳5G所推出的加值服務將以friDay為主要品牌名稱，該公司表示，這次friDay VR的合作夥伴都是全球頂尖VR製作公司、以及知名VR影片平台，將提供世界旅遊、新奇刺激、膽小勿近、電影娛樂、到科普人文等全球優質VR影片、及節目內容。
遠傳針對5G VR服務，新推申辦「遠傳心5G」1,399以上方案，遠傳friDay VR免費12個月。
(工商 )
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