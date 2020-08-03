總統府秘書長蘇嘉全因為姪子蘇震清委員收賄介入SOGO案，宣布個人因素主動向總統請辭。對此，蘇嘉全妻子洪恆珠表示，「政治真的太可怕了」！「我想破頭也猜不透是誰出的手」！

立委蘇震清收賄介入SOGO案，引爆政壇大地震，蘇震清的叔叔，總統府秘書長蘇嘉全，宣布個人因素主動向總統請辭，總統蔡英文表示尊重並准予辭職。去許多民進黨立委都主動受訪，今天上午破天荒沒人出面受訪，讓媒體大感意外。

據《聯合報》報導，蘇震清母親心疼兒子平時就沒日沒夜、勞碌奔波，如今又發生這樣的事情，相當難過，無法入睡，感覺兒子很冤枉，身為母親卻無能為力，希望能趕快有個結果，不要讓他受到委屈。

另外，蘇震清叔叔，也就是總統府秘書長蘇嘉全，也在收賄一案爆發後請辭。對此，蘇嘉全妻子洪恆珠表示，自己是看新聞才知道此案，也感嘆外界對蘇家窮追猛打，直呼「政治真的太可怕了」！

根據《ETtoday》報導，洪恒珠指出，如果在選舉期間，遇到攻擊，至少還知道對手是誰，但最近這些一波波攻擊 「我想破頭也猜不透是誰出的手」。

(中時新聞網)