民進黨立委賴品妤日前曬爆乳辣照，讓粉絲一飽眼福，國民黨立委陳玉珍也不甘示弱，日前難得穿上低胸洋裝，大露事業線，和以往形象大不同，被讚女人味十足，而網紅陳沂看了也發表看法，直呼：「玉珍是有用心的好嗎？」

陳沂在臉書發文，開頭先強調：「這不是反串，我個人最近是蠻著迷陳玉珍的（認真）」，透露自己喜歡很瘋的人，不是為了做效果那種瘋，而陳玉珍是真真實實就那麼瘋。接著細數她以前事蹟，像是抗議時被門夾到手指，便大張旗鼓叫記者去拍，哀怨表示以為自己不會醒，「完全本土劇情節和人設真實呈現，你說能不愛她嗎？」

還有陳玉珍在國會背後抱蔣萬安、掏林昶佐的口袋的事情，陳沂則笑說：「玉珍還是很挑的，她也不是誰都摸」，至於陳玉珍看賴品妤性感爆乳後，說完「改天穿穿看」就真的換上深V洋裝，讓陳沂讚她「說到做到守信義、重承諾」，並直誇其造型不錯，「巧妙遮住比較肥的手臂用V領營造臉比較小的效果，玉珍是有用心的好嗎？」

陳沂臉書全文。（圖／翻攝自臉書）

(中時新聞網)