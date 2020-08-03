公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》本週首度奪下全台週六收視冠軍，收視平均3.16，有126.96萬人收看，最高收視更衝破新高3.52；同時也在愛奇藝台灣站觀看次數突破1千萬，在該平台播出9週以來單日流量成長將近12倍，成為今年度最快突破千萬流量的台劇，自開播即掀起「全民追婆婆旋風」。不少網友表示「很久沒追台劇」「我們需要多一點像這樣的劇」。讓製作人陳慧玲最感動的回應是「很多粉絲都會留言分享自己6、7歲大的孩子會跟阿公、阿嬤一起看，這就是我們想看到的，家人團聚一起歡笑看劇、一起反思生活。」

《我的婆婆》播出將近一半集數，本週掀熱議的橋段是鍾欣凌不認同黃姵嘉，處處刁難的情況讓不少網友氣憤難平，直呼「這個婆婆怎麼那麼討厭」、「彩香就是這樣，難怪小孩不會真心愛她」，討論反應激烈，讓鍾欣凌苦笑說：「這就是婆婆這個人物好玩的地方，小奸小詐也有、悲苦可憐也有。」

Darren邱凱偉，王少偉、楊銘威，三兄弟將聯手回珍賀齋騙鍾欣凌錢。（公視提供）

鍾欣凌與王少偉為戲宣傳在直播時談及劇情走向，王少偉表示：「我們幾個小孩跟媽媽的互動會被大家喜歡，有很大的原因就是這些看似荒謬的情況，其實就在大家生活周遭，只是我們把它演出來，讓大家產生共鳴。」被問及劇中兄弟姐妹是有愛的嗎？王少偉直說：「我覺得家人很親，但存在很多競爭關係，其實我們聯合起來騙媽媽錢，有共同目標的時候感情很好啊！當要討論怎麼分的時候，又會開始自私了，這不就是人嗎？」

鍾欣凌被粉絲問到最喜歡劇中哪位媳婦？邊笑邊搖頭說：「都不喜歡，品言大小姐脾氣太難搞，小黎太『ㄎㄧㄤ』，小鷗太潑辣，更別說那個可能會是我三媳婦的勇兔，她就像隕石一樣，我能閃就閃，還是離她越遠越好。」

第19、20集小鷗（黃姵嘉 飾）將遇上大麻煩，被大美（林筳諭 飾）知道小鷗又在台南與蘇家「勾勾纏」後，一氣之下決定守護小鷗，甚至使出渾身解數將小鷗關在房間，不准她再回到珍賀齋；另一方面秉孝（王少偉 飾）將聯手三兄弟，製造秉忠（Darren 飾）仙人跳去向彩香（鍾欣凌 飾）討錢贖回證據，彩香的珍賀齋是否真的能順利重啟？還是又被自己家的孩子搞砸呢？

(中時 )