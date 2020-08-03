中華電信3日宣布，與勤崴國際、淡水客運攜手合作，五月底依據「無人載具科技創新實驗條例」取得自駕車試車牌，經過不載客測試後，8月3日開始於淡海輕軌崁頂站至美麗新影城站啟動載客運行服務，成為國內第一個上路載客運行的「智駕巴士」，更是國內第一個整合C-V2X（Cellular vehicle-to-everything）蜂巢式車間通訊、自駕車、路側感測器及雲端監控平台的自駕車公共運輸接駁服務。

中華電信表示，目前國內外多數自駕巴士皆於封閉場域進行試運，並未真正提供長期公共運輸的接駁服務。中華電信自2019年起，在新北市交通局委託下執行「新北市自動駕駛電動巴士系統測試運行計畫」，與勤崴國際、淡水客運、NOKIA共同合作展開自駕車運行測試。

該計畫包括中華電信於淡海新市鎮建立監控中心，透過平台可即時得知自駕車位置、車內外影像、車流及天候狀況，並採用勤崴國際的自駕車，透過C-V2X蜂巢式網路技術通訊，將周遭環境的號誌狀態與其他車輛、行人通行資訊傳送至自駕車平台進行運算，讓自駕車除了透過本身的攝影機、光達得知環境狀況外，亦可額外透過C-V2X的通訊方式及路側攝影機、雷達等獲得道路資訊，提升自駕車行車安全。

此外，中華電信建立的監控中心亦可查閱歷史資料，作為自駕車運輸效益分析，有效提升服務品質。

中華電信表示，這次試乘活動將持續至12月底，每日配合輕軌營運時間，從上午11點至晚上9點半間發車，平均發車間隔約20分鐘，週六、週日及國定假日更延長運行至晚上10點，並提供民眾在中華電信建置在淡海輕軌綠山線崁頂站及美麗新廣場站的智慧站牌候車。

首月先開放大專院校相關科系、協會、民間企業、淡水區公所及淡水居民等團體預約搭乘，第二個月起開放一般民眾搭乘。

中華電信強調，車聯網服務將是5G重要的落地應用，未來透過5G高速率、低延遲、大連結的特性，結合車聯網AI、C-V2X相關技術，積極搶攻5G車聯網商機。

(工商 )