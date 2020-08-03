中華電信5G應用服務再出擊，3日宣布與雲端遊戲領導品牌GamestreamR合作推出的5G Hami雲端遊戲服務正式上線。

遊戲玩家不再需要額外花錢購買遊戲主機，只要以5G手機或平板電腦開啟Hami雲端遊戲並搭配無線遊戲手把，就能立即暢玩搭載4K解析度的3A級遊戲大作。

Hami雲端遊戲服務正式上線初期，提供41款高階的主機遊戲，包括《樂高星際大戰III：複製人戰爭》、《汽車總動員2》、《傳奇米奇2：二人之力》、《飛機總動員》及4K的《機甲狂潮》、《一級方程式賽車2018》、《超級房車賽》、《飛向月球》等熱門遊戲，只需要至Google Play下載Hami雲端遊戲APP。

中華電信表示，該公司擁有4G/5G最大頻寬和超高雲端運算與串流技術，可讓消費者享受高速率、低延遲的4K雲端遊戲，感受精細華麗的遊戲場景，打造前所未有的暢快遊戲體驗。

收費方式為，申辦精采5G方案月繳599～1,399元，Hami雲端遊戲每月199元（原價299元），搭配年約包，再享購買Microsoft Xbox無線控制器（含手機架）的優惠價990元（原價1,848元）。中華電信年底前推出Hami雲端遊戲服務不另計行動上網量，讓玩家可以暢玩迪士尼、樂高系列、刺激競速賽車、熱血運動等高品質遊戲。

GamestreamR為雲端遊戲全球領導品牌，這家法國新創公司是目前雲端遊戲使用者經驗中最出色的玩家，致力提供給所有消費者都能夠隨時隨地在任何一個裝置上享受最頂級的遊戲體驗，目前該公司已成為電信公司、觀光服務業、娛樂和醫療產業的主要合作夥伴。GamestreamR位於巴黎，南錫和杜拜，預計未來兩年內規模將會再翻倍成長。

(工商 )