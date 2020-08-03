就在新冠疫情屢屢惡化之際，市場對風險的偏好不減反增，使得亞洲股市在上周出現截然不同的走勢，其中東北亞股市持續上漲，東南亞股市則是有起有落。同時，外資對亞股的淨流出金額也出現明顯收斂，部份市場甚至還出現了連續買超的現象。

在美元走弱的刺激下，風險性資產持續上漲，外資對亞洲股市的賣壓也明顯縮小，反應外資對亞股的偏好，舉例來說，對大陸股市的淨流出金額，已從前一周的35億美元大幅收斂到6.08億美元，而對南韓股市買超的力道，卻從前一周的1.97億美元擴大到上周的16.51億美元。

亞洲各地的股市指數也出現了類似的跡象，僅管外資上周對大陸與台股分別淨流出了6.08億美元與5.85億美元，但上周大陸、台灣與南韓三地股市分別上漲了4.20％、2.93％與2.22％。至於今年迄今始終面對外資賣超壓力的東南亞股市，外資在上周淨流出的金額，也紛紛收斂到1億美元以下，跟前一周相比也明顯縮小。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，美國聯準會（Fed）上周決議把聯邦基金利率維持在0～0.25％區間不變，並表示在美國通膨回升、就業復甦與企業信心重回正軌之前，將動用所有工具支撐經濟成長動能。

不過，為了因應疫情擴散，美國政府大規模的財政措施及美國聯準會極度寬鬆的貨幣政策，卻讓美元貶值的壓力大幅提高。

林雅慧表示，預計在2020年底前，美國赤字將占GDP比重達18.3％，這種「赤字貨幣化」的現象，也讓美元走勢從3月中下旬以來下跌超過9％。此外，不論誰當選新一任美國總統，基礎建設刺激方案都是未來必要的政策選項，這也意味著美國中長期政府所面臨的債務困境，仍將壓抑美元走勢。

林雅慧指出，隨著近期美元利差收斂與經濟逐步復甦，美元在避險需求降低的環境下已明顯走弱，而弱勢的美元也會刺激市場對風險性資產的胃納量，連帶也讓新興市場與原物料的價格上漲。

根據歷史經驗顯示，在過去15年美元走弱期間，新興股市平均漲幅超過兩成，在當前資金輪動的背景下，新興亞股的投資優勢也將被展現，因為在價值上，新興亞股明顯比美股更具吸引力。

林雅慧建議，短期內全球成長型的股票價格已偏高，這時候對股票資產的投資，最好以中、長線眼光看待，亞洲企業在股息派發上比歐美更具優勢，股利政策也不容易受到影響，從中、長線投資的角度來看，亞洲股票所具備的高股息特性，反而較適合長期投資，建議投資人拉長投資期間，以享有亞太股票資產的複利優勢。

(工商 )