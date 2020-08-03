來自緬甸的一名網紅，擁有性感螞蟻腰掀起話題，因為她的纖腰僅13.7吋，誇張細的腰圍讓她成為網友關注的對象，不少人形容她「腰跟脖子一樣細」，甚至有人質疑為了要擁有不科學的纖腰，可能將肋骨動手術拿掉。

緬甸網紅蘇娜英（Su Naing），有著令人羨慕的好身材，腰圍僅13.7吋（約34.8公分）的她，常常透過社群平台分享美照，不科學的比例讓蘇娜英瞬間爆紅，從她分享的照片中，胸部以下、臀部以上全都往內凹，腰細到感覺難以支撐上半身的重量。

爆紅的蘇娜英也招來不少爭議，很多人認為她的照片都是修圖，或是拿掉肋骨來維持超細纖腰，針對質疑，蘇娜英反駁表示自己吃的很健康，生活作息也正常，會有這麼細的腰，主要是因為遺傳，沒有透過人工方式讓腰看起來不科學。

目前腰圍最小、也是金氏世界紀錄保持人埃塞爾·格蘭傑 （Ethel Granger），她的腰圍僅13吋，為了取悅丈夫，原本腰圍就小的格蘭傑，透過穿束腰馬甲，讓自己腰變更細：而蘇娜英表示，自己的目標就是要超越格蘭傑。

(中時新聞網)