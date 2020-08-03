華夏科技大學散打社同學與現場觀眾互動。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學散打社同學與現場觀眾互動。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學散打社2日在新北五股工商展覽中心，和緬甸拳協會進行一場武術交流。此項賽事由緬甸拳協會理事長李佳容與華夏科技大學散打社指導老師謝璨羽老師一同策畫。

有緬甸拳選手鄧定遠、台灣國手洪世穎以及華夏科技大學選手陳宇翔，一同就緬甸拳與現代格鬥技術的差異性進行切磋與交流。活動過程中，華夏科技大學散打社的同學在現場也與觀眾進行現場教學，讓更多國人了解緬甸拳和現代拳擊格鬥的差異性。

活動策劃人之一，同時也是緬甸拳協會副理事長金舒蘋表示，希望藉由這一次學生及民眾互動的武術交流活動，讓大家更加了解緬甸拳這種古老拳種的傳統與文化。

華夏科技大學散打社指導老師謝璨羽表示，多元的競技運動對於學生在學習上是很有啟發性的，學生在面對新的競技項目時，應該要探討的是競技本身的文化與多變性，而非執著於勝負與高下之分，當學生了解了緬甸拳的技術與規則，可以跟自己所學的散打與拳擊相互切磋，並從中選擇適合自己的拳路與技巧，這比勝負本身更能啟發學生學習的樂趣。

(中時 )