父親節將至，HAPPY GO宣布與親子天下、伊甸基金會共同攜手公益合作，即日起至8月31日推出「伊起聽故事 關懷慢飛天使」公益活動，邀請全台千萬卡友一起用點數陪孩子聽故事做公益，卡友可用50點HAPPY GO點數兌換親子天下有聲故事書APP優惠序號，享30天免費聽故事，陪伴孩子開啟盛夏第一場聽讀饗宴，享受天倫之樂同時，兌換之點數也將全數捐贈伊甸基金會，幫助慢飛天使邁向上學之路，減輕家庭的經濟重擔，給爸爸們一個放鬆喘息的機會；活動期間親子天下也將捐贈兒童繪本給伊甸基金會做為孩童輔助學習之用。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，陪伴是孩子學習閱讀中不可或缺的重要環節，閱讀素養在終身學習的時代裡，是孩子終生都能帶著走的學力基礎，HAPPY GO首次攜手教育品牌－親子天下推廣公益，並與伊甸基金會合作，除了希望將好書資源帶給更多孩童，培養孩童自主學習能力與邏輯思考外，父母透過陪讀或說故事等各種角色陪伴孩子，享受的不只是繪本裡的故事內容，還有親情交流的溫暖，而公益團體也同時能獲得經濟上的支持，是兩全其美的好事。透過這次活動誠摯邀請千萬卡友「伊起聽故事」一同關懷慢飛天使家庭，讓早期療育的孩子有迎頭趕上的機會，也減緩慢飛家庭父母沉重的負擔。

伊甸基金會表示，台灣每15位孩子中就有1位可能是發展遲緩兒「慢飛天使」，他們的成長就像一場大冒險，必須突破重重關卡，才能逐漸茁壯。為幫助慢飛天使把握黃金療育期，克服成長過程的各種挑戰，伊甸早期療育服務自1994年開始為0～6歲的慢飛天使及其家庭提供專業服務，給予慢飛天使多元刺激、啟發孩子各方面的能力。

HAPPY GO此次在暑期將親子天下有聲故事書APP與公益結合，主要希望父母能善用零碎時間，增加親子之間的話題分享及互動，尤其對於注意力不集中或學齡前不識字的孩子而言，有聲故事書豐富的劇場效果比閱讀紙本書更具吸引力。在專屬父親節的八月，HAPPY GO與親子天下、伊甸基金會共同邀請用點數聽故事，享受親子共讀的天倫時光，也幫助慢飛天使克服各種挑戰，趕上成長的步伐。

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