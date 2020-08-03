馬祖海巡隊新任隊長布達、授階暨宣誓典禮於今（3日）舉行。（馬祖海巡隊提供）

馬祖海巡隊新任隊長布達、授階暨宣誓典禮於今（3日）舉行。（馬祖海巡隊提供）

馬祖海巡隊新任隊長布達、授階暨宣誓典禮於今（3日）舉行，典禮由海巡署艦隊分署副分署長吳金河親自主持，並邀請金馬澎分署宋副分署長、岸巡隊姜隊長、偵防分署連江查緝隊郭隊長、馬祖區漁會曹總幹事及馬祖海巡隊同仁一同觀禮。

馬祖海巡隊隊長林志明，中央警官學校60期正期水上警察學系畢業，歷任前海洋總局新竹隊組主任、海務組科長、東機隊、澎湖隊副隊長，2018年4月調任澳底隊隊長，2019年5月調任新竹隊隊長職務迄今，在職期間致力維護西北海域的海洋資源、防堵大陸漁船越界作業及救生救難等勤務功不可沒，在部屬眼中是位處事堅決，肯為部屬著想，可承擔責任的好長官。

近年馬祖隊成效良好，無論是查緝走私、驅離越界漁船、查扣抽砂船等皆有不錯的成績，前隊長現榮調澎湖，相信在新任林隊長的帶領下，會繼續秉持良好風格持續鎮守馬祖海疆，展現海巡捍衛國土的決心。

海巡署艦隊分署吳副分署長也捎來分署長對馬祖海巡隊的嘉勉：盼藉「籌建海巡艦艇發展計畫」為馬祖地區增添更多艦艇生力軍，確保馬祖海巡隊同仁有更好的工作艦艇與平台，並加強海巡隊同仁的專業訓練。持續推動馬祖海巡隊新廳舍工程，讓同仁的生活空間能更加舒適。更應重視馬祖海域與台灣各轄區海域的差異性，面對執法最前線，一定要確保同仁工作能夠安全無虞。在主持人的勉勵下，馬祖海巡隊以堅定的執法立場，繼續為海域治安努力，不辜負馬祖鄉親對我們的期待。

(中時 )