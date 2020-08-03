許多餐點只要加上醬料，就可以賦予料理新的生命。不少經典調味料因其百搭又能豐富口味而深受歡迎。近來就有網友在PTT上討論塔巴斯科辣椒醬(Tabasco sauce)，也讓不少網友表示：「這醬真的很猛！」。

照片中就是網友推薦的斯科辣椒醬。(圖擷取自達志影像)

原PO在PTT上發文表示，「不管吃什麼就先爆加一波，市面上有九成的料理加這辣醬之後，只有爽而已」並表示，台灣沒一款醬汁能夠打敗塔巴斯科辣椒醬。不少感同身受的網友也表示，「號稱高手才會用的調味料」、「很強的醬，超多餐廳都會有」、「吃漢堡必加，推！」此外，也有網友分享自己的創意吃法，「小時候會鮪魚罐頭+飯+塔巴史口」、「肉包，咬一口裡面餡料灑滿塔巴史口，讚」、「新竹人，我們家吃炒米粉都會加爆，超好吃！」

據了解，塔巴斯科辣椒醬是產自美國的品牌，今行銷超過185個國家。其主要是以塔巴斯科辣椒(塔巴斯科州變種的小米辣)作為原料加工製成辣椒醬，味道擁有獨特的塔巴斯科香辣風味，深受大眾喜愛。

(中時新聞網)