時代力量黨主席徐永明因檢調偵辦涉嫌貪汙，被北檢向法院聲請羈押。有時力草創黨工表示，時力一堆人私底下都想要怎慶功了。笑死，徐永明人緣是多差？！

檢調偵辦立委集體貪瀆案，台北地檢署複訊後，1日將太流前董事長李恆隆、無黨籍立委趙正宇、民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明、時代力量主席徐永明、助理余學洋、丁復華、林家騏，還有白手套郭克銘全部向法院聲請羈押禁見。

台北地院昨（2）日羈押庭審理後，裁准羈押林家騏（趙正宇辦公室主任），另諭知立委趙正宇以100萬元交保。

有網友在臉書「莫羽静與她的墨水故事」爆料指出，她不是在唱衰時代力量阿，時力一堆人私底下都想要怎慶功了。笑死，自己黨主席被聲羈，底下爽成這樣，徐永明人緣是多差？！

而對於時力祕書長陳志明護航稱徐永明是護航發薪水，「莫羽静」也表示，100%乾淨的錢不借，跑去跟外人借錢幫黨發薪水，借到涉入貪汙案，當大家都第一天碰政治，騙3歲小孩逆？

時力草創黨工的「莫羽静」，早在去年8月徐永明接手時代力量黨主席時就不看好，她那時即批評時代力量甚麼價值都不剩了，民進黨還沒變成國民黨之前，時代力量已經先變了，。痛批甚麼進步價值？國民黨的形狀還差不多！

(中時新聞網)