新竹市長林智堅（右）為宣傳10月登場的台灣設計展，3日在桃園市長鄭文燦（左）陪同下前往睿能（Gogoro）創意公司。(蔡依珍攝)

Gogoro也首度公開設計部門「design studio」。(蔡依珍攝)

新竹市長林智堅（中）為宣傳10月登場的台灣設計展，3日在桃園市長鄭文燦（左）陪同下前往睿能（Gogoro）創意公司。(蔡依珍攝)

鄭文燦扛起要價12萬、Gogoro新推出的電動自行車。(蔡依珍攝)

林智堅當場決定買一台要價12萬、Gogoro新推出的電動自行車送太太。(蔡依珍攝)

新竹市長林智堅和桃園市長鄭文燦3日連袂前往睿能創意（Gogoro）公司，Gogoro也首度公開設計部門「design studio」，鄭文燦除讚Gogoro是機車屆的「iPhone」，也提到新竹2020年承辦台灣設計展，2022年可能由桃園接手，透過設計展讓國內外都知道台灣的軟實力。

新竹市長林智堅為籌備10月在新竹市登場的「2020台灣設計展」，發起「設計力，請你幫幫忙！」活動，5天4夜將走訪桃園、台中、嘉義縣市、台南、屏東及台東共7縣市，參訪各地公部門及優秀私人企業，邀請更多國人朋友來到新竹市參賽觀賽，首站選擇桃園有「「機車界的iPhone」之稱的Gogoro。

「來這裡就對了！」鄭文燦說，Gogoro為桃園隱形冠軍企業，從設計、製造、行銷及營運都深具創意，近乎100％MIT台灣製造，是兼具設計感及時尚感的新創公司，主打智慧車商品，從造型絕美的Gogoro 1、銷量台柱Gogoro 2、蓮霧頭外型的Gogoro 3、到最新交通錐外型的Gogoro VIVA，猶如「機車界的iPhone」每每推出新品都驚艷市場和消費者，在電動機車領域創造智慧生活、智慧移動，處處充滿美學的設計，展現設計價值，也讓產品與城市人們更為貼近，期許整合更多優點，在未來成為台灣企業界獨角獸。

鄭文燦也提到，桃園有相當多設計學院及相關科系，桃園鼓勵有志成為設計大師的年輕人，除設計文創商品外，更要朝向商業及工業設計發展，讓電子產品除了兼顧性能外，增加工業設計感，提升產品價值，才能在日新月異的戰場上發光發熱，展現台灣充沛的設計能量，引領潮流。

林智堅則說，Gogoro透過設計讓產品加值，深具創意性，不只是從事交通運具、能源發展，重要的是透過大數據串聯讓未來機具獲得更好的運用，新竹市「微笑水岸」也選用Gogoro運具，提供警察巡邏使用，既環保又提升城市安全性，達到雙贏效果。

林智堅也提到自己是自行車愛好者，已有公路車和折疊車各1台，雖然熱愛Gogoro新推出的電動自行車，但「太座沒有答應」，還要回去商量，當場決定買一台送太太，「這樣她就不會拒絕我了！」讓在場人笑開懷，林智堅希望透過全國各地走透透方式尋找設計力，邀請大家「Check in新竹-人來風」。

(中時 )