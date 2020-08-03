前總統李登輝7月30日辭世，外交部表示，截至3日傍晚為止，共計有63個國家及國際組織，超過500名政府首長及各界友人，分別以各種方式表達哀悼和敬仰，日本副首相麻生太郎、前首相森喜朗，以及岸信夫、古屋圭司等多位國會議員也親赴我國駐日本代表處追思所致意。

外交部發言人歐江安表示，我國陸續接獲來自國際社會向我國表達誠摯悼念及對李前總統推動自由民主的推崇。截至今天傍晚已有超過500名政府首長、國會議員、政要、學者專家及各界友人，分別以節略、唁函、致電、當面致意，或在社群媒體、臉書、推特發文等不同方式，對李前總統的辭世公開表達哀悼與敬仰。

外交部長吳釗燮今天上午也特別與美國在台協會台北辦事處長酈英傑共同在臺北賓館悼念李前總統，並聯合接受媒體訪問。

吳釗燮指出，李前總統建立臺灣的民主制度，也徹底改變臺灣的外交型態，外交部同仁心存感念；現在臺灣在國際社會有越來越多朋友，這也是因為各國與臺灣共享民主、自由、人權理念。

酈英傑則對李前總統的逝世向臺灣民眾致上誠摯哀悼，強調李前總統是自由的捍衛者，在臺灣民主轉型過程中扮演關鍵角色，其勇氣和遠見將長遠為世人所懷念。

酈特別指出，李前總統是臺灣民主轉型的偉大英雄，臺灣如今能成為民主燈塔，李前總統所推動的改革措施扮演關鍵性角色；美方將在臺美共享民主價值的基礎上，持續強化臺美關係，以榮耀李前總統的政治遺產。

今天新增友邦領袖與政要致哀者另包括：馬紹爾群島共和國總統柯布亞、諾魯共和國總統安格明及聖文森及格瑞那丁副總理兼外交部長史垂克，以各種不同方式向我國申致哀悼。

至於友好國家及國際友人方面，另有丹麥前首相暨NATO前秘書長Anders Fogh Rasmussen、多明尼加前總統梅西亞、美國前副國務卿阿米塔吉、英國國會友臺小組共同主席Martin Vickers下議員、加拿大「加台國會友協會」會長Judy Sgro (Lib-ON)等多位加拿大的國會議員、馬爾他騎士團駐保加利亞大使烏蘇拉(Amb. Ursula Zuccoli)等人，分別以致函、推文、電郵及受訪等方式推崇李前總統的成就。

歐江安表示，外交部對於各國元首、部長、國會議員、政要、國際組織及友人表達的慰問申致由衷謝忱。我國將秉持李前總統的自由民主理念，承襲他堅毅的精神，榮耀他留給人民的政治遺產，將臺灣的民主發揚光大，撐起全球各地的自由、人權與和平。

(中時 )