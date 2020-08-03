歐美車廠客戶拉貨逐漸回溫，毅嘉（2402）7月營收比上個月大增29％、至4.26億元，法人表示，就目前來看8月毅嘉接單狀況比7月持續成長中，最快9、10月左右，單月營收就可以回到去年同期水準。

隨著消費性電子步入旺季、歐美車廠陸續復工，帶動毅嘉7月營收上升至4.26億元，比6月大增29％，其中，以車廠客戶佔大宗的軟板，7月營收為3.19億元，比上個月激增36.9％，機構元件營收也比上個月成長8％，毅嘉表示，車用相關訂單預期在車廠去化庫存告一短落之後，將逐漸恢復正常水準。

不過，毅嘉第一季受到COVID-19疫情干擾中國廠農曆年假後的開工時間與復工進度，第二季則因為疫情影響歐美車廠客戶，5、6月營收都只有3億多元水準，都只有去年同期的6成，即使車廠客戶拉貨啟動，然而拉貨狀況比起去年同期仍有一段距離，也讓毅嘉7月營收年減22％，前7月營收則比去年同期少了26％。

法人表示，毅嘉8月接單持續比7月成長，顯示歐美車廠復工狀況穩定，可是歐美車廠雖已復工，復工進度並不是飛快，加上疫情反覆、居高不下的失業率，也讓歐美車市需求必須持續觀察，預估毅嘉最快要到9、10月，單月營收才有機會與去年同期持平，也因此，今年全年營收都會比去年同期衰退，而下半年獲利能不能彌補第二季的虧損，也還有待時間證明。

(工商 )