振興三倍券開始綁定至今，各業者如火如荼推出各項優惠，為了吸引民眾目光，臺灣企銀祭出台灣Pay加碼「大升級」，回饋金額不只變大、變多，還人人皆有獎。綁定台灣Pay輕鬆秒完成，用台灣Pay消費輕鬆快速有回饋，食衣住行育樂超過十萬家生活商家支援收款，到處皆可刷、更有近30家知名連鎖特店再推出平均20％回饋。臺灣企銀表示，民眾不必猶豫選擇哪家好，綁定臺企支付（台灣Pay）就對，臺灣企銀回饋名額充裕。

臺企支付（台灣Pay）推出「六重好康 狂享取」讓您一千不只變三千，回饋隨你配，優惠享不完。即日起至2020年12月31日綁定臺企支付（台灣Pay）且累計消費達新臺幣3,000元，符合政府回饋2,000元資格者，可再享六重好康。

「銀行加碼」前33,333名可拿500元，逾33,333名者皆享200元不限名額；於2020年9月30日前「早鳥好禮金」前一萬名300元；「新戶首刷禮」100元不限名額；「台灣Pay特店平均20％回饋」最高1,500元；「總金額500萬加碼抽獎」共一千名有機會得2,000元購物金，還有百萬名車、Gogoro、5萬元禮券、iPhone 11等多項好禮；「信用卡新戶首刷禮」2020年12月31日前成為臺灣企銀銀色之愛信用卡新戶，於核卡後60日內，刷3筆每筆消費皆達666元以上，再贈7-11電子禮券最高600元，最高總回饋上看4,400元，心動就要趕快行動，詳情請洽臺灣企銀官網。

台灣Pay特店好康多多平均可享回饋20％的超值優惠，像是路易莎咖啡、台北假日建國花市/玉市、漢來海港、美廉社、台灣之星、茶湯會、三商餐飲集團、台亞加油站等活動陸續推出，民眾可隨時關注台灣Pay網站，享專屬台灣Pay用戶回饋，另也可到詩肯集團（詩肯柚木、詩肯居家）、全聯、環球購物中心、統一時代百貨消費。

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