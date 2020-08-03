2020年08月03日 台中市中國信託攜手國資圖及中信兄弟棒球隊，舉辦「2020閱讀全壘打夢想象前行」民眾只要借閱書籍就能換票到洲際棒球場看球，預計送出逾萬張門票，3日代言球星中信兄弟林智勝（左1）、林書逸（右起）、吳東融及貴賓等宣布活動8日起啟動。（黃國峰攝）

「閱讀全壘打夢想象前行」邁入第五年，民眾只要借閱書籍就能換票到洲際棒球場看球，3日活動代言球星中信兄弟林書逸（左起）、吳東融，為小朋友念故事書，小朋友害羞發表心得。（黃國峰攝）

「閱讀全壘打夢想象前行」邁入第五年，民眾只要借閱書籍就能換票到洲際棒球場看球，3日活動代言球星中信兄弟林書逸（左起）、吳東融，為小朋友念故事書。（黃國峰攝）

中信銀行、國資圖及中信兄弟棒球隊攜手舉辦的「2020閱讀全壘打 夢想象前行」活動，今年邁入第5年，推廣全台17縣市，已累積逾66萬人次參與。今年除宣導閱讀、棒球運動，並邀請中部10所醫院的數千名醫護人員觀賽，向防疫最前線的醫護致意，預計共送出1.5萬張門票。

「2020閱讀全壘打 夢想象前行」由中國信託商業銀行、國立公共資訊圖書館及中信兄弟棒球隊等單位聯合舉辦，並有苗栗、台中、彰化及南投等4縣市、30所公共圖書館、行動故事車參與，將於8月8日至9月30日啟動，民眾只要借3本書籍、錄佳句名言，就可兌換中信兄弟賽事門票，免費到台中洲際棒球場看球。

活動記者會3日由中國信託慈善基金會「台灣夢」築夢基地--南投縣營南社區的陶笛溫馨演出開場，教育部主任秘書朱楠賢、台中市政運動局長李昱叡、國資圖館長劉仲成、中國信託銀行董事長利明献等人出席，會後由活動代言球星中信兄弟林智勝、吳東融及林書逸等人與球迷相見歡，導讀帶小朋友漫遊繪本世界。

利明献在會中致詞表示，台灣防疫表現是全世界典範，感謝醫護人員辛勞付出，在疫情期間能確定就是「家庭」的價值，與中國信託的企業價值一致，棒球、閱讀及防疫是今年台灣精神的表徵，具加乘效果、社會公益深遠影響力。希望活動能帶著全台灣民眾加入閱讀行列，並走出戶外參與運動，培養智慧及世界觀。

朱楠賢向中國銀行、中信兄弟及國資圖等單位表示感謝，他說，透過健康運動提倡閱讀舉辦跨界活動，讓閱讀及運動在國人生活中紮根，支持各界持續努力；國資圖館長劉仲成則指出，「閱讀全壘打」活動每年送出1.5萬張門票，受民眾支持原因包括響應終身學習、文武合一、運動及閱讀都是運動家精神等三大重要教育意義及價值。

球星林書逸則分享閱讀經驗指出，他的大部分時間幾乎都花在球場，善用到外地比賽搭遊覽車途中閱讀，具穩定心情效果，上場比賽時較不會有太多情緒起伏；林智勝則表示，從事閱讀及棒球運動，就能帶著夢想前行；吳東融鼓勵民眾閱讀增加知識，並走出戶外運動、看球。

(中時 )