前高雄市長韓國瑜過去在市議會接受質詢時，時代力量市議員黃捷砲火猛烈，並頻頻插話，引發網友批評和關注。不過，近日爆發時代力量黨主席徐永明和多位立委都涉嫌收賄，且徐曾對嗆國民黨「貪汙收賄關到死」，也成為此次風波中，外界關注的一大焦點。對此，「鳳山清捷隊」發言人徐尚賢也要黃捷趕緊「踹共」。

其實在檢調發動搜索多位立委的當晚，黃捷在臉書開直播就曾透露，目前還不知道黨中央、主席與檢調那邊的狀況，黨內的事情，第一時間當然覺得要釐清的狀況就是...該調查，黨內該辦的就是要辦。後來，她則未再多做說明。

據《ETtoday新聞雲》報導，黃捷選擇關機不回應，對此，徐尚賢指出，徐永明當初大聲主張「當選人貪污犯罪，推薦政黨連帶處罰」，如今自己卻身陷收賄風暴，還遭檢方聲押，簡直荒唐，看在人民眼裡除了格外諷刺，更是令人作噁！「到底黃捷直接切割，還是轉移焦點？呼籲她早日出來講清楚」。

另外，高雄市議員黃捷的罷免運動目前仍持續進行中，「鳳山清捷隊」已到中選會送出罷免第一階段的連署書。對此，黃捷表示對於罷免仍不擔心，對自己的問政表現有信心。

(中時新聞網)