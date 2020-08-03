三峽白雞路邊轎車起火燃燒 車內驚見1具焦屍

三峽白雞路邊轎車起火燃燒 車內驚見1具焦屍

今天晚上7點40分的三峽白雞149之2處，1台停在路邊轎車起火然稍，警消人員在晚上7點55分熄滅火勢，卻在現場車內驚見1具焦屍。

(中時新聞網)