三峽白雞路邊轎車起火燃燒 車內驚見1具焦屍 20:162020/08/03 中時新聞網 林俊翰 、中國時報、 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三峽白雞路邊轎車起火燃燒 車內驚見1具焦屍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三峽白雞路邊轎車起火燃燒 車內驚見1具焦屍 三峽白雞路邊轎車起火燃燒 車內驚見1具焦屍 今天晚上7點40分的三峽白雞149之2處，1台停在路邊轎車起火然稍，警消人員在晚上7點55分熄滅火勢，卻在現場車內驚見1具焦屍。 (中時新聞網) #三峽白雞 #路邊 #轎車 #車內 #驚見 也許您會感興趣 推薦閱讀 國道1北上驚見火燒車 嚴重回堵5公里 18:032020/07/30 社會 號稱桃園秋虹谷中壢青塘園驚見浮屍 晨運民眾嚇壞 10:262020/07/31 社會 房間驚見「螢光鬼火」她怕爆 網一看歪樓：房間環境很好 22:182020/07/31 日常 柴柴頭靠鐵籠夢周公 下秒清醒驚見萌臉慘變形 08:062020/08/01 日常 零修圖！幫貓洗澡轉頭驚見牠頭長蘑菇 神角度太獵奇 08:362020/08/01 日常 豪氣租飯店房間1年 行為詭異警破門驚見滿屋寶藏 17:222020/08/01 社會 4.7公尺巨鱷活吞14歲少年 圍捕解剖驚見破碎屍塊 21:382020/08/01 時事 4.7米巨鱷將少年「拉入水中生吞」 剖肚後驚見衣服、人體殘骸 19:252020/08/02 國際 舒淇貼臉尪罕放閃 驚見馮德倫老態變了 22:142020/08/02 娛樂 北市大龍新城漏水不斷 驚見「鐘乳石」狀壁癌 14:472020/08/03 生活 社會熱門新聞 2女地鐵凶狠互踹 洋裝妹狂洩春光 網反讚武術高手 - 社會 4警重機隊幫救護車開路救命 10分鐘路程變3分鐘 - 社會 嘿咻偏愛熟女這口鮮美味 警取締驚見35歲壯男大戰5旬美魔女 - 社會 豪氣租飯店房間1年 行為詭異警破門驚見滿屋寶藏 - 社會 碰！2天撞死4人 彰警交通大執法強力取締 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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