崔慈悌／台北報導

繼互設代表處後，「索馬利蘭紀事報」今天報導，索馬利蘭總統已指示親信探索與台灣及相互承認的可能性。對此，外交部發言人歐江安表示，對於索國媒體未引據消息來源的相關報導，外交部不予評論。

她說，有關索馬利蘭媒體引述消息人士表示「索國考慮評估給予臺灣外交承認，以及中國駐索馬利亞大使3度造訪索馬利蘭」一事，外交部不予評論。

歐江安強調，外交部與索國外交部等部門持續就設處及未來基於互利互惠原則，推動有利雙邊國計民生的各項合作計畫進行磋商，互動良好。

(中時 )