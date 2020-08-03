索馬利蘭傳擬與台建交？外交部：不予評論 20:262020/08/03 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外交部發言人歐江安(本報系資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 崔慈悌／台北報導 繼互設代表處後，「索馬利蘭紀事報」今天報導，索馬利蘭總統已指示親信探索與台灣及相互承認的可能性。對此，外交部發言人歐江安表示，對於索國媒體未引據消息來源的相關報導，外交部不予評論。 她說，有關索馬利蘭媒體引述消息人士表示「索國考慮評估給予臺灣外交承認，以及中國駐索馬利亞大使3度造訪索馬利蘭」一事，外交部不予評論。 歐江安強調，外交部與索國外交部等部門持續就設處及未來基於互利互惠原則，推動有利雙邊國計民生的各項合作計畫進行磋商，互動良好。 (中時 ) #外交部 #索馬利蘭 也許您會感興趣 政治熱門新聞 許淑華論文涉抄襲 母校逢甲大學說話了 - 政治 徐永明涉收賄一通關鍵電話問「錢呢？」 黃創夏反應超酸 - 政治 柯P民眾黨黨員大會俯拍圖曝光 網：已哭！ - 政治 網湧臉書留言 轟韓不手軟 徐永明涉貪卻好安靜 ？黃捷：不方便 - 政治 蘇嘉全叔姪陷爭議 蘇妻洪恆珠驚：政治可怕、猜不透誰出手 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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