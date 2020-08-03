連俞涵劇中是善解人意的天使老婆。（LINE TV提供）

LINE TV自製劇《黑喵知情》2日晚間10點在LINE TV、民視無線台首播，民視無線台播出首集最高收視2.26開紅盤，4歲以上平均收視達0.91，網友直呼：「題材好特別，好想趕快看下一集！」劇中飾演「廢柴老公」的施名帥聽到好消息非常高興，「我相信這齣戲會帶給大家很不一樣的體驗，謝謝大家的支持，我們會陪伴大家到最後」。他還立下收視承諾，笑稱：「如果收視破3我就……我就變聰明！」笑翻大家，劇組則加碼收視破3要幫「廢柴羅鈞」鍛鍊，邀請飾演前法國傭兵的王家梁當教練，讓施名帥一甩廢柴形象。

《黑喵知情》不只收視亮眼，台大批踢踢實業坊（PTT）台劇版更被推爆，紛紛留言「寵物們太可愛」、「施名帥把廢柴演得很好」、「羅鈞能娶到這樣的老婆（連俞涵飾）真的三生有幸」，只是溫馨劇情到後半段急轉直下，連俞涵出意外領便當，為劇情埋下伏筆，第二集預告中，天使老婆連俞涵對施名帥說：「如果你那天沒有從KTV把我帶走的話，我可能會死在我的嘔吐物裡面。」痛失愛妻的施名帥回憶起這一幕，一句「撿到妳，是我比較幸運」惹哭觀眾，讓人直呼揪心。

施名帥與黃金獵犬「小小」搶先體驗黑喵知情寵物專車。（LINE TV提供）

《黑喵知情》劇裡施名帥為民服務，首播網台聯動衝出好成績，與LINE TAXI合作近200台「黑喵知情寵物專車」為毛小孩服務，讓毛爸媽可與毛小孩一起搭車。飾演男主角羅鈞的施名帥，與黃金獵犬「小小」搶先體驗乘坐，父子倆搭車的萌樣超溫馨，施名帥也大讚服務貼心，預告會帶愛貓一起搭車趴趴走。

《黑喵知情》獲文化部「109年度超高畫質電視節目製作」補助，主演卡司堅強，集結施名帥、簡嫚書、連俞涵、王家梁、陳以文、尹昭德、蔡燦得、梁正群、程予希、夏大寶、姚愛寗、陳家逵及特別演出高慧君，從前期培訓到拍攝，共有113隻寵物演員參與，萌寵與演員對戲展現絕妙演技，內容療癒溫馨。

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(中時 )